Молоко обычно течет без дополнительных усилий со стороны малыша, если вы пользуетесь оригинальной соской Natural или Anti-colic либо обычной бутылочкой. Поэтому при переходе на соску Natural Response рекомендуется выбирать более высокую скорость потока.

Дайте малышу время, чтобы он мог привыкнуть к новой соске. Наблюдайте за малышом, чтобы понять, необходимо ли заменить соску на другую. В таблице ниже вы найдете рекомендации по выбору скорости потока и основные подсказки. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об особых индикаторах при кормлении малыша.