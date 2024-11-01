Соски Natural Response визуально имитируют женскую грудь. Однако только соски Natural Response предназначены для подачи молока, только когда ребенок активно сосет его.

Соски Philips Avent Natural Response доступны в вариантах со скоростью потока от 1 до 5 в США и Канаде и от 1 до 6 в других странах. Если вы выбросили упаковку, эти соски можно отличить от других по следующим признакам:

На соске вместо круглого отверстия имеется J-образный разрез

Отсутствует спиральный элемент на кончике соски.

На боковой стороне соски Natural будет указано 3 числа, а на соске Natural Response — только 1.

Не стоит попеременно кормить малыша из сосок Natural и Natural Response, поскольку он может запутаться в различиях между ними. См. изображение ниже, чтобы определить тип вашей соски.