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Как собрать бутылочку и соску Natural Response?

Опубликован в 17 сентября 2023 года
Соберите бутылочку Natural Response, убедившись, что соска для кормления полностью протянута через кольцо с резьбой, как показано на изображении ниже. В случае некорректной сборки при кормлении молоко или смесь будут протекать.
 
Сборка соски Natural Response
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Установка клапана AirFree

  1. Наполните бутылочку Philips Avent Natural Response молоком.
  2. При использовании готовой молочной смеси убедитесь, что смесь обладает равномерной консистенцией. В противном случае клапан AirFree может забиться.
  3. Установите клапан AirFree на бутылочку.
  4. Протяните соску через фиксирующее кольцо (вытяните соску вверх для удобства сборки).
  5. Установите фиксирующее кольцо с соской на клапан AirFree.

Полезный совет. Значок в верхней части клапана AirFree указывает на оптимальное положение клапана AirFree при кормлении (см. изображение ниже).
 
Клапан Avent AirFree
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Ответы на часто задаваемые вопросы

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