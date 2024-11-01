Соберите бутылочку Natural Response, убедившись, что соска для кормления полностью протянута через кольцо с резьбой, как показано на изображении ниже. В случае некорректной сборки при кормлении молоко или смесь будут протекать.
Как собрать бутылочку и соску Natural Response?
Опубликован в 17 сентября 2023 года
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Установка клапана AirFree
- Наполните бутылочку Philips Avent Natural Response молоком.
- При использовании готовой молочной смеси убедитесь, что смесь обладает равномерной консистенцией. В противном случае клапан AirFree может забиться.
- Установите клапан AirFree на бутылочку.
- Протяните соску через фиксирующее кольцо (вытяните соску вверх для удобства сборки).
- Установите фиксирующее кольцо с соской на клапан AirFree.
Полезный совет. Значок в верхней части клапана AirFree указывает на оптимальное положение клапана AirFree при кормлении (см. изображение ниже).
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