- Протяните соску через кольцо с резьбой.
- Убедитесь, что соска полностью протянута через кольцо с резьбой.
- Расположите внутри бутылочки клапан AirFree.
- Затяните кольцо, чтобы зафиксировать крышку.
- Закройте бутылочку колпачком.
Использование клапана AirFree с Avent Natural Response
Опубликован в 17 сентября 2023 года
Обязательно очищайте и стерилизуйте все компоненты перед использованием.
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Подготовка к кормлению и корректное положение при кормлении
Убедитесь, что наполнили соску молоком, перевернув бутылочку (с клапаном AirFree) на несколько секунд. Затем поверните бутылочку для кормления таким образом, чтобы клапан AirFree смотрел вверх, в линию с носом малыша.