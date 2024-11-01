Подготовка к кормлению и корректное положение при кормлении

Убедитесь, что наполнили соску молоком, перевернув бутылочку (с клапаном AirFree) на несколько секунд. Затем поверните бутылочку для кормления таким образом, чтобы клапан AirFree смотрел вверх, в линию с носом малыша.

