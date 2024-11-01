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Использование клапана AirFree с Avent Natural Response

Опубликован в 17 сентября 2023 года
Обязательно очищайте и стерилизуйте все компоненты перед использованием.
  1. Протяните соску через кольцо с резьбой.
  2. Убедитесь, что соска полностью протянута через кольцо с резьбой.
  3. Расположите внутри бутылочки клапан AirFree.
  4. Затяните кольцо, чтобы зафиксировать крышку.
  5. Закройте бутылочку колпачком.
     

 
Клапан AirFree и бутылочка Natural Response
Play Pause

Подготовка к кормлению и корректное положение при кормлении

Убедитесь, что наполнили соску молоком, перевернув бутылочку (с клапаном AirFree) на несколько секунд. Затем поверните бутылочку для кормления таким образом, чтобы клапан AirFree смотрел вверх, в линию с носом малыша.
 
Положение для кормления с клапаном AirFree

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