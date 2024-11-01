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Служба поддержки Philips

Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

Опубликован в 7 августа 2023 года

Чтобы узнать, какие детские бутылочки и соски Philips Avent совместимы друг с другом, см. информацию ниже.

В 4 разделах ниже вы узнаете всю необходимую информацию о совместимости продуктов Philips Avent:

  • Natural и Natural Response 

  • Natural — стекло 

  • Против колик 

  • Клапан AirFree.

Каждый раздел содержит различное сочетание продуктов с соответствующим значком (галочка или крест), обозначающим совместимость.

Natural и Natural Response

На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с бутылочками, кольцами с резьбой и сосками Natural и Natural Response.

Лучшие советы по использованию Philips Avent Natural и Natural Response:
  • Бутылочки Natural и Natural Response оснащаются одинаковым кольцом с резьбой. Это означает, что кольца с этих моделей являются взаимозаменяемыми. 
Совместимость

Natural — стекло

На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы со стеклянными бутылочками Natural.

Лучшие советы по использованию стеклянных бутылочек Philips Avent Natural:
  • Со стеклянными бутылочками можно использовать кольца с резьбой и соски от Natural и Natural Response.
  • Если у вас имеются соски/кольца с резьбой Anti-colic либо клапан AirFree, эти компоненты несовместимы со стеклянными бутылочками Natural.

Против колик

На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с бутылочками, кольцами с резьбой и сосками Anti-colic.

Клапан AirFree

На изображении ниже показано, какие продукты Philips Avent совместимы с клапаном AirFree.

Лучшие советы по использованию клапана Philips Avent AirFree:
  • Клапан AriFree можно использовать с любыми пластиковыми бутылочками Philips Avent (но не стеклянными).
  • При использовании соски Philips Avent Natural Response или Anti-colic с соответствующим кольцом с резьбой клапан AirFree становится доступен для установки.

Дополнительная поддержка

Свяжитесь с нами, если у вас остались какие-либо вопросы или сомнения относительно совместимости продуктов Philips Avent.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF039/17 , SCF657/27 , SCY763/02 , SCY762/02 , SCY761/02 , SCY106/01 , SCY103/02 , SCY103/01 , SCY100/01 , SCY100/02 , SCY764/02 , SCY903/01 , SCY900/01 , SCY900/00 , SCY903/11 , SCY903/02 , SCY900/02 , SCY965/02 , SCY966/02 , SCY964/02 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY933/02 , SCY933/01 , SCY930/01 , SCY906/02 , SCY906/01 , SCY903/67 , SCY903/66 , SCY903/21 , SCF041/27 , SCF070/20 , SCF810/17 , SCD301/01 , SCF030/27 , SCF033/27 , SCF036/17 , SCF040/27 , SCF042/27 , SCF044/27 , SCF045/27 , SCF046/27 , SCF051/17 , SCF053/17 , SCF070/22 , SCF070/24 , SCF070/25 , SCF810/27 , SCF813/17 , SCF813/27 , SCF816/17 , SCF816/27 , SCF033/17 , SCF810/14 , SCF813/14 , SCF631/27 , SCF627/21 , SCF627/22 , SCD374/01 , SCF627/20 , SCF574/14 , SCF627/25 , SCF699/17 , SCF621/17 , SCF620/17 , SCF560/17 , SCF560/27 , SCF568/17 , SCF567/17 , SCF566/27 , SCF566/17 , SCF565/17 , SCF564/17 , SCF563/37 , SCF563/27 , SCF563/17 , SCD371/00 , SCF560/37 , SCF656/27 , SCF673/17 , SCF655/27 , SCF696/17 , SCF693/27 , SCF652/27 , SCF690/27 , SCF654/27 , SCF651/27 , SCF671/17 , SCF653/27 , SCF693/17 , SCF690/17 , SCF636/27 , SCF634/27 , SCF635/27 , SCF632/27 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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