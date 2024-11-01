Чтобы узнать, какие детские бутылочки и соски Philips Avent совместимы друг с другом, см. информацию ниже.



В 4 разделах ниже вы узнаете всю необходимую информацию о совместимости продуктов Philips Avent:

Natural и Natural Response

Natural — стекло

Против колик

Клапан AirFree.

Каждый раздел содержит различное сочетание продуктов с соответствующим значком (галочка или крест), обозначающим совместимость.