Основным преимуществом соски Natural Response является более точная имитация женской груди, чтобы ваш малыш мог пить, глотать и дышать в привычном ему ритме. Совсем как при кормлении грудью. Молоко течет через соску, только когда малыш активно сосет ее. Соска Natural Response защищена от протекания. Он может управлять потоком молока и выбирать моменты для паузы во время питания. Неважно, кормите вы грудью или из бутылочки, — наша соска Natural Response позволит свободно переключаться между обоими методами кормления.

Благодаря вставке с клапаном AirFree в соску не попадает воздух, и она всегда полна молока. Таким образом обеспечивается максимально комфортное кормление, и вы реже будете сталкиваться с коликами и срыгиванием у малыша.

Для привыкания к соске Natural Response малышу может потребоваться несколько попыток. Поэтому не огорчайтесь, если после нескольких попыток он отказывается пить через эту соску. Возможно, вам придется попробовать 2–3 разные соски, пока вы не найдете оптимальный вариант для малыша, особенно если вы переходите на эти соски с бутылочки со свободным потоком.