Соски Natural Response работают иным образом. Эти соски подают молоко, только когда малыш активно сосет его из бутылочки. Такую соску можно подобрать на основании предпочтений или темпа питья вашего малыша (быстрее или медленнее). Каждый малыш уникален и пьет в своем собственном ритме. Поэтому обозначения на упаковке соски не содержат указаний по возрасту, а отражают скорость потока — от очень медленного до очень быстрого.

Если вы использовали оригинальную соску Philips Avent Natural­, при выборе соски Natural Response стоит выбрать более высокую скорость потока, поскольку ваш малыш привык к более свободной подаче молока через соску.

Изначально мы разделяли соски по возрасту (по месяцам) и обозначали это на упаковках. Такие обозначения позволяли найти отправную точку в выборе соски для малыша. Однако мы получали отзывы о том, что это больше похоже на строгие рамки, чем на рекомендации. Многие сомневались в выборе другой скорости потока, даже если было видно, что соску следует заменить на другую.

Каждый малыш пьет в собственном ритме. Поэтому ориентируйтесь на это, а не на возраст малыша.

Мы оставили индикацию возраста на бутылочках, чтобы вы могли выбрать подходящий размер емкости согласно обычному объему потребления молока детьми.