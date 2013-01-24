Три вида радионянь

При выборе оптимальной радионяни следует рассмотреть три основных варианта.

· Интеллектуальная видеоняня: слушайте малыша и разговаривайте с ним, где бы вы ни находились, используя любое смарт-устройство.

· Видеоняня: слушайте малыша и следите за ним на экране с высоким разрешением в любое время дня и ночи.

· Радионяня: слушайте малыша и разговаривайте с ним с помощью технологии надежного и безопасного соединения.

Выбор оптимальной радионяни

Выбор радионяни зависит от ваших уникальных потребностей, поэтому здесь не может быть правильного или неправильного решения. Ниже представлена дополнительная информация о том, как каждая из моделей радионянь впишется в ваш образ жизни.

Интеллектуальная видеоняня

Вы современные родители и любите технические инновации? Или хотите иметь возможность в любое время и в любом месте проверить, как чувствует себя малыш? Интеллектуальная видеоняня поможет вам оставаться спокойными, даже если вы отлучились из дома — вы сможете слушать малыша и наблюдать за ним через любое смарт-устройство. Кроме того, эта видеоняня — самое универсальное устройство, которое можно легко настраивать: выбирайте частоту, с которой вы хотите получать обновления, обеспечьте наблюдение за малышом для нескольких человек через монитор или другие смарт-устройства, а также фотографируйте малыша и измеряйте температуру и влажность воздуха в комнате.

Интеллектуальная видеоняня Philips Avent подключается к приложению uGrow, которое сохраняет значения всех климатических показателей в комнате и помогает понять, как они влияют на режим сна ребенка.

Лучшая радионяня для родителей, которые выбирают современные технологии и хотят поддерживать связь с малышом, где бы они ни находились.

Видеоняня

Видеоняня — еще одно устройство, которое помогает слушать малыша и наблюдать за ним, не беспокоя его. При помощи камеры (детский блок), экрана (родительский блок) и технологии надежного и безопасного соединения вы сможете проверить, пришло ли уже время следующего кормления. Как и интеллектуальная видеоняня, данное устройство имеет функции измерения температуры и влажности в комнате, предоставляет возможность говорить с малышом, а также воспроизводить колыбельные.

Лучшая радионяня для родителей, которые хотят часто проверять, как себя чувствует малыш.

Радионяня

Наверное, вы уже догадались, что радионяня позволяет следить за малышом только через аудиоканал. С этим устройством вы всегда будете спокойны: оно позволяет слушать, как ведет себя малыш, воспроизводить колыбельные и разговаривать с ребенком. Вы можете настроить чувствительность микрофона так, чтобы были слышны только звуки определенной громкости, или приглушить колыбельные, чтобы точно знать, когда ребенок будет нуждаться в вас.

Лучшая радионяня для родителей, которые ищут минимальный набор важных функций или отдают предпочтение звучанию, а не видеоканалу.

Вне зависимости от того, какой тип радионяни вы выберете, дополнительная возможность наблюдения за малышом через надежное и защищенное соединение подарит спокойствие и шанс расслабиться, пока ребенок спит.