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Краткое руководство по хранению грудного молока и кормлению


Подогреватели бутылочек и стерилизаторы

Какой срок годности у грудного молока? Что надо знать о подогреве грудного молока? Мы подготовили данное руководство по хранению грудного молока и кормлению, чтобы вы могли каждый раз кормить малыша питательным и полезным молоком из бутылочки.

Как долго можно хранить грудное молоко?

 

Во-первых, давайте рассмотрим все тонкости хранения грудного молока.

 

Грудное молоко сохраняется довольно долго при условии хранения в герметичном стерилизованном контейнере, в прохладном месте и при постоянной температуре. Срок хранения грудного молока зависит от того, где вы его храните. Ниже приведен краткий список.

 

●     Холодильник: до 5 дней при температуре не выше 4 ºC.

●     Морозильная камера (в холодильнике): до 2 недель

●     Морозильная камера (отдельный отсек): до 6 месяцев.

●     При комнатной температуре: до 4 часов.

 

Но пусть вся эта информация вас не пугает! Лучший способ избежать путаницы — промаркировать все бутылочки и контейнеры по датам и сначала использовать молоко с самой ранней датой.

 

Если вам потребуется взять молоко с собой в дорогу, обязательно используйте термосумку-холодильник.

 

Наверное, вас интересует, можно ли оставить молоко при комнатной температуре, а затем охладить. К сожалению, так делать нельзя. Чтобы грудное молоко не испортилось, важно хранить его при одной постоянной температуре. Поэтому убирайте молоко в холодильник или морозильную камеру сразу же после сцеживания.

 

Какова оптимальная температура грудного молока при кормлении?

Теперь рассмотрим, как правильно подогревать грудное молоко.

Температура грудного молока не должна быть ниже комнатной и не должна превышать температуру тела, однако некоторые крохи предпочитают прохладное молоко.

 

Самый простой и безопасный способ подогрева грудного молока — в подогревателе для бутылочек. Не рекомендуется использовать микроволновую печь, так как в ней молоко подогревается неравномерно, что может привести к ожогу ротика малыша. С помощью подогревателя для детских бутылочек вы сможете бережно разморозить молоко и/или равномерно подогреть его, сохранив все полезные свойства.

 

Замороженное молоко можно разморозить в подогревателе для бутылочек (сохранив все полезные свойства), в холодильнике, под краном или в чаше с теплой водой. Никогда не замораживайте молоко повторно.

 

Если у вас нет подогревателя для бутылочек[Office2], подогрейте молоко, опустив бутылочку в чашу с теплой водой. Прежде чем кормить малыша, обязательно проверяйте температуру жидкости на своей коже.

 

Приятного кормления из бутылочки!

 

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