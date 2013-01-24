Краткое руководство по хранению грудного молока и кормлению

Как долго можно хранить грудное молоко?

Во-первых, давайте рассмотрим все тонкости хранения грудного молока.

Грудное молоко сохраняется довольно долго при условии хранения в герметичном стерилизованном контейнере, в прохладном месте и при постоянной температуре. Срок хранения грудного молока зависит от того, где вы его храните. Ниже приведен краткий список.

● Холодильник: до 5 дней при температуре не выше 4 ºC.

● Морозильная камера (в холодильнике): до 2 недель

● Морозильная камера (отдельный отсек): до 6 месяцев.

● При комнатной температуре: до 4 часов.

Но пусть вся эта информация вас не пугает! Лучший способ избежать путаницы — промаркировать все бутылочки и контейнеры по датам и сначала использовать молоко с самой ранней датой.

Если вам потребуется взять молоко с собой в дорогу, обязательно используйте термосумку-холодильник.

Наверное, вас интересует, можно ли оставить молоко при комнатной температуре, а затем охладить. К сожалению, так делать нельзя. Чтобы грудное молоко не испортилось, важно хранить его при одной постоянной температуре. Поэтому убирайте молоко в холодильник или морозильную камеру сразу же после сцеживания.

Какова оптимальная температура грудного молока при кормлении?

Теперь рассмотрим, как правильно подогревать грудное молоко.

Температура грудного молока не должна быть ниже комнатной и не должна превышать температуру тела, однако некоторые крохи предпочитают прохладное молоко.

Самый простой и безопасный способ подогрева грудного молока — в подогревателе для бутылочек. Не рекомендуется использовать микроволновую печь, так как в ней молоко подогревается неравномерно, что может привести к ожогу ротика малыша. С помощью подогревателя для детских бутылочек вы сможете бережно разморозить молоко и/или равномерно подогреть его, сохранив все полезные свойства.

Замороженное молоко можно разморозить в подогревателе для бутылочек (сохранив все полезные свойства), в холодильнике, под краном или в чаше с теплой водой. Никогда не замораживайте молоко повторно.

Если у вас нет подогревателя для бутылочек[Office2], подогрейте молоко, опустив бутылочку в чашу с теплой водой. Прежде чем кормить малыша, обязательно проверяйте температуру жидкости на своей коже.

Приятного кормления из бутылочки!