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OneBlade

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сменные лезвия
OneBlade

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Филипс OneBlade
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Fits on OneBlade and OneBlade Pro handles.

Рекомендуемая розничная цена: 1 190 руб.
Рекомендуемая розничная цена: 1 190 руб.

1 сменное лезвие
OneBlade

Упаковка с лезвием для OneBlade

1 сменное лезвие

Подходит для всех ручек OneBlade

Рекомендуемая розничная цена: 1 190 руб.

2 сменных лезвия
OneBlade

Упаковки с двумя лезвиями для OneBlade

2 сменных лезвия

Подходит для всех ручек OneBlade

Рекомендуемая розничная цена: 1 990 руб.

Одно лезвие прослужит до 4 месяцев*
* для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.

**Акция по предоставлению скидки 50% на покупку первого комплекта лезвий не распространяется на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан

Используй

OneBlade по полной

Три полезных совета

Бритье против роста волос

1. Направляй OneBlade против роста волос

Бритье с OneBlade

2. Держи плоскую сторону лезвия параллельно коже

Бритье щетины длинным движением

3. Сбривай щетину длинными движениями

Ещё больше советов о том, как использовать OneBlade

от парней из сообщества OneBlade*

* Первые покупатели OneBlade делились своим опытом использования, участвуя в конкурсе с возможностью выиграть призы.
Процесс бритья OneBlade
Открытие упаковки с OneBlade
Обзор использования OneBlade
Обзор OneBlade

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