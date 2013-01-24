Одно лезвие прослужит до 4 месяцев*

* для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.

**Акция по предоставлению скидки 50% на покупку первого комплекта лезвий не распространяется на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан