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Get a new replaceable blade every 4 months at your preferred address.
Fits on OneBlade and OneBlade Pro handles.
Одно лезвие прослужит до 4 месяцев*
* для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
**Акция по предоставлению скидки 50% на покупку первого комплекта лезвий не распространяется на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан
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