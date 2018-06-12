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Оцените наш модельный ряд чистящих насадок!
Факт. За ночь на поверхности языка скапливаются бактерии. Они могут вызывать неприятный запах изо рта.
Совет. Попробуйте удалить налет с помощью спрея или специальной насадки для зубной щетки Philips.
Факт. Часто налёт копится там, где мы его не дочищаем – например, между зубами, на задних зубах. Со временем он становится более плотным и может вызвать появление зубного камня и кариеса.
Совет. Чистите зубы утром и вечером, а также ополаскивайте полость рта после каждого приема пищи.
Факт. До 40% поверхности зубов труднодоступны, и там часто скапливается налёт. Например, это зоны между зубами.
Совет. Дополните результат чистки щеткой использованием ирригатора Philips:
он удаляет до 99% налёта между зубами.
Факт. Со временем щетинки изнашиваются и все менее эффективно удаляют налёт. На насадке могут скапливаться бактерии.
Совет. Синие щетинки выцветают, когда приходит время менять насадку. Это происходит в среднем через 3 месяца после начала использования, но также зависит от частоты и техники чистки.
Факт. Более четырех миллионов людей обрели красивую белоснежную улыбку благодаря Philip Zoom!
Совет. Готовитесь к ответственному мероприятию? Осветление зубов позволит вам улыбаться намного чаще и увереннее.