Факт. Со временем щетинки изнашиваются и все менее эффективно удаляют налёт. На насадке могут скапливаться бактерии.

Совет. Синие щетинки выцветают, когда приходит время менять насадку. Это происходит в среднем через 3 месяца после начала использования, но также зависит от частоты и техники чистки.