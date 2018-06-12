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Подбери свою идеальную насадку для здоровой и красивой улыбки

Насадка Adaptive Clean HX9042 к звуковой зубной щетке Philips Sonicare

Оцените все преимущества зубных щеток Philips Sonicare

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Значок совместимости
Совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare
Принцип соединения насадки с щетками одинаков, поэтому любая насадка Philips Sonicare подойдет к вашей щетке Philips.
Значок: напоминание о замене
Напоминания о замене
Рекомендуется заменять насадку до того, как она износится. Наши насадки оснащены визуальными метками, которые дадут знать о необходимости замены. Мы рекомендуем менять насадку каждые 3 месяца.
Значок технологии Sonic
Одна технология для решения разных задач
Насадки справятся с разными задачами: от осветления зубов до заботы о чувствительных дёснах.
Эффективное удаление налёта для абсолютной уверенности
  • Premium Plaque Control

    Premium Plaque Control

    Доступна как отдельный товар или в составе набора

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наша лучшая насадка с гибким основанием повторяет контуры зубов и дёсен
    • Широкий охват поверхности зубов. Безупречное очищение труднодоступных зон между зубами, вдоль линии дёсен и задних зубов
    • Гибкое основание поглощает избыточное давление
    • Жесткость: средне-мягкая
    • С функцией Brush Sync*
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    Все насадки от зубного налета
  • ProResults Plaque Control

    Optimal Plaque Control

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Качественная чистка с акцентом на труднодоступные зоны
    • Очищение труднодоступных мест: областей между зубами, вдоль линии десен, поверхностей задних зубов
    • Жесткость: средне-мягкая
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  • ProResults/SimplyClean

    Basic Clean

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Качественная чистка по доступной цене
    • Эффективно удаляет налет в несколько раз лучше, чем обычная ручная щетка
    • Жесткость: средне-мягкая
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  • InterCare

    Intercare

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Самое тщательное удаление налёта между зубами
    • Удлиненные щетинки проникают глубже для превосходного очищения
    • Жесткость: средне-мягкая
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    Улучшение состояния дёсен
      Premium Gum Care

      Premium Gum Care

      Доступна в черном или белом цвете в составе набора

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наша лучшая насадка с гибким основанием повторяет контуры зубов и дёсен
      • Мягко массирует дёсны и улучшает их состояние. За 2 недели снижает уровень отеков, воспалений и кровоточивости
      • Гибкое основание поглощает избыточное давление
      • Жесткость: средне-мягкая
      • С функцией Brush Sync*
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      Все насадки для здоровья десен
      Осветление зубов
      • Premium White

        Premium White

        Доступна в черном или белом цвете в составе набора

        К сожалению, этот продукт больше не доступен

        К сожалению, этот продукт больше не доступен

        Наша лучшая насадка с гибким основанием повторяет контуры зубов и дёсен
        • Широкий охват поверхности зубов для превосходного удаления налёта от кофе, чая, сигарет даже в самых труднодоступных зонах
        • Гибкое основание поглощает избыточное давление
        • Жесткость: средне-мягкая
        • С функцией Brush Sync*
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        Все насадки для отбеливания зубов
      • DiamondClean

        DiamondClean

        Также доступна в черном цвете

        К сожалению, этот продукт больше не доступен

        К сожалению, этот продукт больше не доступен

        2850 щетинок для возвращения естественного цвета вашей эмали
        • Осветляет зубы до 2 тонов всего за 2 недели
        • Удаляет налет от красящих продуктов: кофе, чая, табака
        • Жесткость: средне-мягкая
        • С функцией Brush Sync*
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        Смотреть ассортимент
        Специализированные насадки
        • Sonicare для детей

          Sonicare для детей

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          Для самых маленьких
          • Мини-насадка детям от 3 до 7 лет
          • Рекомендуем использовать с зубной щеткой для детей Philips Sonicare for Kids
          • Ультрамягкие щетинки качественно удаляют налёт
          Узнать больше
          Смотреть ассортимент
          Все специализированные продукты
        • Sonicare для детей

          Sonicare для детей

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          Для самых маленьких
          • Мини-насадка детям от 7 до 12 лет
          • Рекомендуем использовать с зубной щеткой для детей Philips Sonicare for Kids
          • Ультрамягкие щетинки качественно удаляют налёт
          Узнать больше
          Смотреть ассортимент
          Все специализированные продукты
        • Sensitive Standard

          Sensitive

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          Бережное и эффективное очищение чувствительных зубов и дёсен
          • Ультрамягкие щетинки качественно удаляют налёт
          • Мягкий массаж дёсен помогает улучшить их состояние и снизить уровень кровоточивости
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        • Tongue Brush

          TongueCare

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          К сожалению, этот продукт больше не доступен

          Насадки для чистки языка
          • Бережная и эффективная чистка языка
          • Удаляет бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта
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          Ассортимент насадок для зубных щеток Philips Sonicare

          Подберите свою идеальную насадку

           

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          Пять действий для красивой улыбки

          Значок замены насадки каждые 3 месяца

          Широкий выбор насадок в зависимости от ваших предпочтений


          Насадки Philips Sonicare помогут использовать вашу электрическую зубную щетку максимально эффективно. Выбирайте насадку для вашего максимального комфорта и в зависимости от личных особенностей. Существуют насадки с акцентом на удаление налета в труднодоступных местах (между зубами, на поверхности задних зубов), для улучшения состояния дёсен или для возвращения зубам естественной белизны.
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          * Благодаря встроенному чипу насадка синхронизируется с ручкой и автоматически включается оптимальный режим чистки, который при желании можно переключить вручную. Функция отслеживает срок износа насадки.
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