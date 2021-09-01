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Ultinon Pro6000 SI

Автомобильная сигнальная лампа

11065CU60X2
  • Долговечная яркость Долговечная яркость Долговечная яркость
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    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11065CU60X2

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜W21W]. Холодный белый свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜W21W]. Холодный белый свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜W21W]. Холодный белый свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы для фонарей заднего хода, задних противотуманных фонарей и стоп-сигналов Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜W21W]. Холодный белый свет не только отлично выглядит, но и является более заметным, обеспечивая безопасность и стильный внешний вид на дороге. Узнать обо всех преимуществах

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      Долговечная яркость

      Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • LED-WHITE [~W21W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 К, холодный белый свет
      • Инновационная автомобильная система

      Обозначайте свои намерения с помощью более ярких сигнальных ламп

      Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. А когда из-за плохих погодных условий ухудшается видимость, потребность в ярких сигнальных лампах возрастает. Светодиодные сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 обеспечивают мощный дневной свет, гарантируя улучшенную эффективность для сигнальных огней. По внешнему виду автомобиля можно многое узнать о его владельце: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для сигнального освещения от Philips.

      Высокая заметность для других водителей

      По сравнению с лампами накаливания, Philips Ultinon Pro6000 LED загораются моментально, чтобы другие водители могли быстрее оценить ситуацию, а вы оставались в безопасности.

      Эргономичный дизайн с тремя рядами светодиодов

      Philips Ultinon Pro6000 LED обеспечивают равномерное освещение для фонарей заднего хода, задних противотуманных фар и стоп-сигналов, а широкий угол освещения обеспечивает проецирование света в нужную область.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Несмотря на то, что внешнее освещение необходимо для поддержания оптимальной видимости, нет причин жертвовать эстетикой и стилем. Если вы хотите обновить стиль, не покупая новый автомобиль, замените внешнее освещение на сигнальные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED — это отличный способ потратить деньги с умом.

      Увеличенный срок службы до 5000 часов

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.

      Совместимость с электросистемами большинства автомобилей

      Стандартные галогенные лампы и запасные светодиодные лампы различаются по мощности, типу конструкции и энергопотреблению. Иногда бывает трудно подобрать оптимальную светодиодную лампу при замене традиционных световых решений. Однако лампы Philips Ultinon Pro6000 совместимы с электросистемами большинства автомобилей. Также при необходимости можно приобрести дополнительные адаптеры, чтобы устранить возможные проблемы. Мы предлагаем вам комплексное решение.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        • Качественные светодиодные лампы для автомобилей
        • Высокая яркость
        • Равномерное рассеивание света
        Ожидаемые преимущества
        Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • Описание продукта

        Применение
        • Фонари заднего хода
        • Задние противотуманные фонари
        • Стоп-сигналы
        Цоколь
        W3x16d
        Обозначение
        W21W LED white 11065 CU60 12V X2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Ultinon Pro6000 SI
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        LED-WHITE [~W21W]
        напряжение
        12  В

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        250
        Цветовая температура
        6000 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11065CU60X2
        Код для заказа
        1554930

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018015549
        EAN3
        8719018015556
        Тип упаковки
        x 2

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        36  г
        Длина
        14.2  см
        Ширина
        12.1  см
        Высота
        10.3  см
        Вес нетто одного изделия
        3  г
        Количество упаковок
        2 шт.
        MOQ (для профессионалов)
        10 упаковок

      • Информация об упаковке

        Длина
        9.5  см
        Ширина
        1.5  см
        Высота
        13.5  см
        Вес нетто одного изделия
        360  г
        Вес брутто одного изделия
        0.51  кг

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          • Не соответствует ECE
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