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Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для сигналов поворота LED Philips Ultinon [~W21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный янтарный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для сигналов поворота LED Philips Ultinon [~W21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный янтарный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для сигналов поворота LED Philips Ultinon [~W21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный янтарный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение. Стильное вождение.
Для стильного вождения приобретите яркие сигнальные лампы. Лампы для сигналов поворота LED Philips Ultinon [~W21W] обеспечивают высокую яркость и насыщенный янтарный свет для безопасности и создания стильного внешнего вида. Узнать обо всех преимуществах
Несомненно, основное назначение наружного освещения — обеспечение видимости. Кроме этого, оно придает автомобилю отличный внешний вид. Хотите обновить стиль, не вкладываясь в приобретение нового транспортного средства? Просто замените свое стандартное наружное освещение на светодиодное. Установите более яркие красные светодиоды в стоп-сигналы, оранжевые — в указатели поворотов, белые — в фонари заднего хода и габаритные огни. Подчеркните характер своего автомобиля со светодиодными сигнальными лампами Philips.
Светодиодные лампы Philips для указателей с ярким оранжевым светом хорошо заметны на дороге. С ними вождение станет намного безопаснее как для вас, так и для окружающих.
Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой новых светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку Philips X-tremeUltinon LED специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированный интенсивный яркий свет, точная направленность светового луча и непревзойденный стиль.
Для соблюдения безопасности крайне важно сообщать о ваших маневрах на дороге. Чтобы избежать столкновения, другие водители должны знать о ваших намерениях. Благодаря яркому сигнальному освещению вас лучше видно, и, следовательно, вождение становится более безопасным. Все сигнальные светодиодные лампы Philips Ultinon LED (для фонарей заднего хода, габаритных огней и стоп-сигналов) гарантируют высокую эффективность работы, и благодаря им у других водителей будет больше времени среагировать на ваши действия.
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