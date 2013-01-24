Лампы для фонарей заднего хода с эффектом дневного света (6000 К) обеспечивают улучшенную видимость

При движении задним ходом обзор сильно ограничен — в сидячем положении вы не можете видеть все, что происходит вокруг. В темное время суток выполнять такой маневр еще более опасно. Довольно часто происшествия случаются именно во время движения задним ходом. Светодиодные лампы для фонарей заднего хода от Philips с эффектом дневного света и цветовой температурой 6000 К гарантируют улучшенное освещение участка позади автомобиля и повышают тем самым вашу безопасность.