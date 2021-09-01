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Ultinon Pro6000 SI

Автомобильная сигнальная лампа

11854CU60X1
  • Долговечная яркость Долговечная яркость Долговечная яркость
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    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    11854CU60X1

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon Pro6000 SI Автомобильная сигнальная лампа

    Долговечная яркость

    Для стильного вождения перейдите на лампы Philips Ultinon Pro6000 LED с цоколем 38 мм для освещения салона. Интенсивный и яркий свет 6000 К освещает салон автомобиля и не вредит зрению. Узнать обо всех преимуществах

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      Долговечная яркость

      Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • LED-FEST 38 мм
      • Количество ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 К, холодный белый свет
      • Инновационная автомобильная система

      Яркие светодиодные лампы для освещения салона

      Выберите наши яркие белые светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000, обеспечивающие превосходное освещение салона автомобиля. Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

      Оптимизированы для улучшения видимости

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 для салона автомобиля с цветовой температурой до 6000 К обеспечивают яркое и стильное освещение салона, схожее с ярким дневным светом.

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Если вы хотите оснастить свое транспортное средство более эффективным и стильным освещением, выберите светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED. Яркий белый свет поможет найти нужную вещь в перчаточном ящике либо багажнике или завалившийся под сиденье кошелек. Более того, эти лампы очень стильно выглядят.

      Увеличенный срок службы до 5000 часов

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные лампы для автомобилей, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования даже при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как высококачественные светодиоды и усовершенствованные системы отвода тепла, срок службы этих ламп может достигать 5000 часов.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Оцените быструю установку: Philips Ultinon Pro6000 поддерживает быструю и простую замену.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        • Качественные светодиодные лампы для автомобилей
        • Высокая яркость
        • Равномерное рассеивание света
        Ожидаемые преимущества
        Более яркие и элегантные сигнальные огни

      • Описание продукта

        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Перчаточный ящик
        • Свет для чтения
        • Подсветка номерного знака
        • Багажное отделение
        Цоколь
        SV8,5
        Обозначение
        Festoon 38mm LED 11854 CU60 12V X1
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Ultinon Pro6000 SI
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        LED-FEST 38 мм
        напряжение
        12  В

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        100
        Цветовая температура
        6000 К

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11854CU60X1
        Код для заказа
        01532730

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018015327
        EAN3
        8719018015334
        Тип упаковки
        X1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        20  г
        Длина
        14.2  см
        Ширина
        12.1  см
        Высота
        10.3  см
        Вес нетто одного изделия
        2  г
        Количество упаковок
        1 шт.
        MOQ (для профессионалов)
        10 упаковок

      • Информация об упаковке

        Длина
        9.5  см
        Ширина
        1.5  см
        Высота
        13.5  см
        Вес нетто одного изделия
        200  г
        Вес брутто одного изделия
        0.27  кг

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          • Не соответствует ECE
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