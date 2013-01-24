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Ultinon LED

лампа для салона автомобиля

11854ULWX1
  • Яркое освещение для салона Яркое освещение для салона Яркое освещение для салона
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    Ultinon LED лампа для салона автомобиля

    11854ULWX1

    Яркое освещение для салона

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED лампа для салона автомобиля

    Яркое освещение для салона

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение для салона

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED лампа для салона автомобиля

    Яркое освещение для салона

    Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение для салона

      Улучшенная видимость благодаря светодиодам

      • LED-FEST [38 мм]
      • Количество ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 К, дневной свет
      • Лампа для салона и номерного знака

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Предпочтения и потребности могут различаться в зависимости от типа требуемого освещения. Для салона автомобиля вы можете подобрать лампу из широкого ассортимента светодиодных ламп Philips Ultinon LED с высокой яркостью и приятным для глаз, теплым белым светом 4000 К. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

      Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

      Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018050038
        EAN3
        8719018050045
        Тип упаковки
        X1

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        Двухцокольная лампа
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        SV8,5
        Применение
        Лампа для салона и номерного знака
        Тип светодиодов
        LED-FEST [38 мм]

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркое освещение для салона

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6000 К
        Люмен
        50

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11854ULWX1
        Код для заказа
        5003830

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,27  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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