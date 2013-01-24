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Яркое освещение для салона
Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение для салона
Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Яркое освещение для салона
Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркое освещение для салона
Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips Festoon 38 мм для салона и номерных знаков. Интенсивный дневной свет с цветовой температурой 6000 К освещает салон автомобиля и комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах
Предпочтения и потребности могут различаться в зависимости от типа требуемого освещения. Для салона автомобиля вы можете подобрать лампу из широкого ассортимента светодиодных ламп Philips Ultinon LED с высокой яркостью и приятным для глаз, теплым белым светом 4000 К. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.
Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп головного освещения в том, что чем они мощнее, тем короче срок их службы. При такой же интенсивности освещения светодиодные лампы работают намного дольше. Светодиодная продукция Philips Ultinon LED обладает дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибраций, что позволит ей служить вам долгие годы.
Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.
Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.
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