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Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Сигнальные лампы и лампы для салона WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгую службу. Срок эксплуатации этих надежных ламп — 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньше замен. (*Модели H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)
Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.
С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.
Более длинный световой пучок и видимость лучше на 60 % улучшают обзор дороги и обеспечивают безопасность, позволяя предотвращать потенциально аварийные ситуации.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Лампы Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с синим светом. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным белым цоколем, лампы WhiteVision идеальны для освещения салона и в качестве сигнальных ламп. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения — настоящий шедевр эволюции.
Максимум белого света и улучшенная контрастность для габаритных огней и стоп-сигналов. Автомобиль становится заметнее в общем потоке, что обеспечивает более комфортное вождение.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.
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