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Ваш неповторимый стиль
Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Ваш неповторимый стиль
Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения Philips CrystalVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают по-настоящему белый свет, обеспечивающий превосходную освещенность и стильный вид.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000). Эти лампы разработаны для внедорожных условий и не обладают сертификацией ECE.
Лампы потребляют такое же количество электроэнергии, как и стандартные галогенные лампы, при этом не требуется подсоединение кабелями к реле.
Лампы Philips CrystalVision с цветовой температурой до 4300 кельвин освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту.
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