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CrystalVision

головное освещение

12336CVB1
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    CrystalVision головное освещение

    12336CVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision головное освещение

    Ваш неповторимый стиль

    Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision головное освещение

    Ваш неповторимый стиль

    Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет, схожий по цветовой температуре с дневным светом (до 4300 К). Они обеспечивают больше света, чем стандартные лампы головного освещения, и идеально подходят для всех типов вождения — особенно там, где требуется высокая видимость на дороге в ночное время суток. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Яркий белый свет

      • Тип лампы: H3
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт

      Стильное изящество ламп головного освещения

      Лампы головного освещения Philips CrystalVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips они излучают по-настоящему белый свет, обеспечивающий превосходную освещенность и стильный вид.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Нет сертификации ECE, превосходная видимость на дороге

      Мы предлагаем лучшие в своем классе продукты и услуги Philips для рынка автомобилестроения и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000). Эти лампы разработаны для внедорожных условий и не обладают сертификацией ECE.

      Удобная установка, стандартное энергопотребление

      Лампы потребляют такое же количество электроэнергии, как и стандартные галогенные лампы, при этом не требуется подсоединение кабелями к реле.

      С более белым светом вы получаете повышенную видимость на дороге

      Лампы Philips CrystalVision с цветовой температурой до 4300 кельвин освещают дорогу перед вами четким, чистым белым светом, который рассеивает темноту.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H3
        Линейка продукции
        CrystalVision
        Применение
        Передняя противотуманная фара
        Обозначение
        H3 CrystalVision
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        PK22s

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 4300 К
        Люмен
        1550 ±15% лм

      • Срок службы

        Срок службы
        250 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12336CVB1
        Код для заказа
        77496530

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8711500774965
        EAN3
        8711500774996

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        19,4  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        7  г
        Ширина
        2,6  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Информация об упаковке

        Высота
        13  см
        Длина
        25  см
        Ширина
        14  см
        Вес брутто одного изделия
        0,274  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        • 4300 К
        • Ваш неповторимый стиль

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