Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

CityVision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12342CTVBW
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
    -{discount-value}

    CityVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12342CTVBW

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах

    CityVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах

    CityVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все headlights

      Безопасность и уверенность на дороге

      До 40% больше видимости

      • Тип лампы: H4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      Уникальный оранжевый оттенок внутри фары

      Уникальный оранжевый оттенок внутри фары

      Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.

      Разработано для передвижения по городу

      Разработано для передвижения по городу

      Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.

      Устойчивость к вибрациям до 10 G

      Устойчивость к вибрациям до 10 G

      Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      До 40 % больше видимости на дороге

      Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают до 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.

      Philips — выбор большинства ведущих производителей мотоциклов.

      Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8727900398960
        EAN3
        8727900398977

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 3200 K

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Вас увидят, Вы увидите
        Ожидаемые преимущества
        Больше света

      • Описание продукта

        Обозначение
        H4 CityVision Moto
        Линейка продукции
        CityVision Moto
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        P43t-38
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H4

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        60/55  Вт

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        39896030
        Регистрация заказа
        12342CTVBW

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        46,4  г
        Высота
        12,900  см
        Длина
        9,500  см
        Вес нетто одного изделия
        22,2  г
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        10
        Ширина
        4,860  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        464  г
        Высота
        13  см
        Длина
        25,5  см
        Ширина
        19  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты