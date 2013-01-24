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Безопасность и уверенность на дороге
Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы CityVision Moto разработаны компанией Philips для большей безопасности и видимости на дороге благодаря уникальному более заметному оранжевому оттенку света внутри фары. Лампы CityVision Moto обеспечивают улучшенную на 40 % видимость. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для передвижения на мотоцикле по городу. Благодаря уникальному оранжевому оттенку лампы Philips заранее привлекают внимание участников дорожного движения.
Лампы головного освещения Philips CityVision Moto разработаны специально для повышения безопасности водителей при передвижении в городе. Привлекающий внимание оранжевый оттенок света в сочетании с увеличенной на 40 % световой отдачей позволяет более безопасно передвигаться в транспортном потоке и играет большую роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий.
Лампы Philips CityVision Moto разработаны с применением передовых технологий для обеспечения более долгого срока службы и устойчивости к вибрациям до 10 G. Лампы для мотоциклов оснащены высокопрочной нитью накаливания с двойной спиралью для устойчивости к различным видам вибрации, включая механические удары.
Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
Лампы головного освещения Philips CityVision Moto обеспечивают до 40 % больше видимости на дороге и повышают безопасность передвижения. Благодаря улучшенной видимости лампы для мотоциклов Philips позволяют быстрее реагировать на препятствия и предупреждают дорожно-транспортные происшествия.
Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
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