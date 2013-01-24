Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет до 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль более заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.