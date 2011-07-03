Вас увидят, Вы увидите

Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлиненного на 10—20 метров луча. Узнать обо всех преимуществах