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MotoVision

Лампы для автомобильных фар

12342MVS1
  • Вас увидят, Вы увидите Вас увидят, Вы увидите Вас увидят, Вы увидите
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    MotoVision Лампы для автомобильных фар

    12342MVS1

    Вас увидят, Вы увидите

    Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлиненного на 10—20 метров луча. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MotoVision Лампы для автомобильных фар

    Вас увидят, Вы увидите

    Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлиненного на 10—20 метров луча. Узнать обо всех преимуществах

    Вас увидят, Вы увидите

    Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлиненного на 10—20 метров луча. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    MotoVision Лампы для автомобильных фар

    Вас увидят, Вы увидите

    Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлиненного на 10—20 метров луча. Узнать обо всех преимуществах

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      Вас увидят, Вы увидите

      Оранжевый отблеск на рефлекторе и мощный свет

      • H4
      • 12 В
      • 55 Вт

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца

      • Технические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт
        Цоколь
        P43t-38
        Применение
        • Дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Свидетельство
        • Соответствует требованиям ЕЭК (допущено к эксплуатации на дорогах)
        • Соответствует требованиям ЕЭК (допущено к эксплуатации на дорогах)
        Тип
        H4

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S1

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