Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Vision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12342PRBW
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
    -{discount-value}

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12342PRBW

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы для фар Vision Moto улучшают видимость на 30 % по сравнению с обычными лампами и позволяют мотоциклистам видеть дальше благодаря превосходным характеристикам светового луча. Повышенная безопасность на дороге с лампами Vision Moto — по доступной цене! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все headlights

      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость на 30 % лучше

      • Тип лампы: H4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      На 30 % больше видимости

      На 30 % больше видимости

      Лампы для фар Philips VisionMoto обеспечивают на 30 % более хорошую видимость на дороге — это идеальный выбор для мотоциклистов, которым необходимо безопасное и эффективное решение. Высокая светоотдача позволяет быстрее реагировать на препятствия и предупреждает дорожно-транспортные происшествия.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

      Лучшее соотношение цены и качества

      Лучшее соотношение цены и качества

      Лампы Philips Vision Moto — это идеальный выбор для водителей, которым необходимо экономичное и в то же время безопасное решение. Лампы для мотоциклов обеспечивают на 30 % больше света по сравнению с обычными лампами.

      Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        60/55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        500 ч.

      • Световые характеристики

        Люмен
        1815 +4 % -15 %
        Цветовая температура
        До 3200 K

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 30% больше видимости

      • Описание продукта

        Обозначение
        H4 Vision Moto
        Линейка продукции
        Vision Moto
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        P43t-38
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H4

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        49024730
        Регистрация заказа
        12342PRBW

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        457  г
        Высота
        13  см
        Длина
        25,500  см
        Ширина
        19  см

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8711500490247
        EAN3
        8711500490254

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        45,7  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,500  см
        Вес нетто одного изделия
        21,5  г
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        10
        Ширина
        4,860  см

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты