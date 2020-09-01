Яркий луч освещает дорогу на 80 м дальше(2)

Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м(2) превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.