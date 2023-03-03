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RacingVision GT200 moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12342RGTBW
  • Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования
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    RacingVision GT200 moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12342RGTBW

    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Мотоциклетные лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость, что обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления мотоциклом. Узнать обо всех преимуществах

    RacingVision GT200 moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Мотоциклетные лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость, что обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления мотоциклом. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Мотоциклетные лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость, что обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления мотоциклом. Узнать обо всех преимуществах

    RacingVision GT200 moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Мотоциклетные лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость, что обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления мотоциклом. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

      Наше освещение позволит вам водить безопаснее

      • H4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • До 200 % более яркий свет*

      Новый уровень видимости и удовольствия от вождения

      Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 Moto являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.

      Яркий луч на большее расстояние

      Лампы Philips RacingVision GT200 Moto позволяют видеть дорогу дальше благодаря более эффективному световому лучу. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет мотоциклом. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.

      Можно использовать на дорогах общей сети

      Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 Moto соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.

      Усовершенствованное покрытие лампы повышает светопропускную способность

      Новое градиентное технологичное покрытие обеспечивает более эффективное освещение дорожного полотна, что поможет оценить полную видимость при вождении в ночное время суток. А дополнением к отменным характеристикам станет яркий луч света, который сделает ваш автомобиль более стильным.

      Новая технология производства кварцевого стекла для сверхточного светового луча

      Новый метод производства кварцевого стекла Philips Diamond Silk позволил обеспечить четкую световую границу и увеличить яркость освещения наиболее важных участков перед мотоциклом. Кварцевое стекло обладает отличной стойкостью к экстремальным температурам и поглощает УФ-лучи, защищая оптические компоненты от износа и увеличивая срок службы лампы.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips RacingVision GT200 Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

      • Электрические характеристики

        Номинальное напряжение
        12 В
        мощность в ваттах
        60/55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        400 часов

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        3700 К
        Люмен
        1650 ±15 % / 1000 ±15 %

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 200 % более яркий свет*

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12342RGTBW
        Код для заказа
        2381030

      • Информация об упаковке

        Высота
        14,0  см
        Длина
        26,1  см
        Ширина
        19,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,474  кг

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018023810
        EAN3
        8719018023827
        Тип упаковки
        BW
        Упаковка
        Блистер
        Кол-во в упаковке
        1
        1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        35,8  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Ширина
        4,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        10 шт.
        Количество упаковок
        1 шт.

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H4
        Линейка продукции
        RacingVision GT200
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 BW
        Цоколь
        P43t-38

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          • * Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 люкс. Максимальное расстояние от автомобиля.
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