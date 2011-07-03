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XP Moto

Лампы для автомобильных фар

12342XPS1
  • Максимальная производительность Максимальная производительность Максимальная производительность
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    XP Moto Лампы для автомобильных фар

    12342XPS1

    Максимальная производительность

    Для любителей быстрой езды. Фары XP Moto освещают дорогу на большее расстояние, чем любые другие фары из представленных на рынке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    XP Moto Лампы для автомобильных фар

    Максимальная производительность

    Для любителей быстрой езды. Фары XP Moto освещают дорогу на большее расстояние, чем любые другие фары из представленных на рынке. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная производительность

    Для любителей быстрой езды. Фары XP Moto освещают дорогу на большее расстояние, чем любые другие фары из представленных на рынке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    XP Moto Лампы для автомобильных фар

    Максимальная производительность

    Для любителей быстрой езды. Фары XP Moto освещают дорогу на большее расстояние, чем любые другие фары из представленных на рынке. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная производительность

      На 80 % больше света

      • H4
      • 12 В
      • 55 Вт

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца

      • Технические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт
        Цоколь
        P43t-38
        Применение
        • Дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Свидетельство
        • Соответствует требованиям ЕЭК (допущено к эксплуатации на дорогах)
        • Соответствует требованиям ЕЭК (допущено к эксплуатации на дорогах)
        Тип
        H4

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S1

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