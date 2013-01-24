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X-tremeVision Moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12342XVBW
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12342XVBW

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    X-tremeVision Moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 100 % лучше

      • Тип лампы: H4
      • В наборе: 1
      • 12 В, 60/55 Вт
      До 100 % более хорошая видимость на дороге

      До 100 % более хорошая видимость на дороге

      Благодаря улучшенной форме нити накаливания и применению специальной смеси газов лампы для фар X-tremeVision Moto обеспечивают до 100 % более хорошую видимость.

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.

      Большинство крупнейших производителей мотоциклов отдают предпочтение продукции Philips.

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Уникальная нить накаливания и оптимальная форма

      Благодаря наличию улучшенной нити накаливания, оптимальной форме, а также специальной смеси газов лампы для фар Philips X-tremeVision Moto обеспечивают невероятную яркость и долговечность.

      Повышенная надежность и долгий срок службы

      "Лампы Philips X-tremeVision Moto разработаны с применением передовых технологий для увеличения прочности и срока службы. Лампы наполнены особым газом, который предотвращает износ нити накаливания, продлевая срок службы ламп".

      Максимум яркости на дороге

      Лампы X-tremeVision Moto отличаются оптимальной формой и наличием уникальной нити накаливания. Они производятся по современной технологии, обеспечивая максимальную производительность и яркий белый свет.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8727900362299
        EAN3
        8727900362305

      • световые характеристики

        Люмен
        1650 ± 15 % при 13,2 В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Видимость до 100 % лучше

      • Описание изделия

        Обозначение
        H4 X-tremeVision Moto
        Модельный ряд
        X-TremeVision Moto
        Технология
        Галогеновый
        База
        P43t-38
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Тип
        H4

      • Срок службы

        Срок службы
        300 часов

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        60/55  Вт

      • Информация для заказа

        Номер заказа
        36229930
        Регистрация заказа
        12342XVBW

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        47.7  г
        высота
        12,900  см
        Длина
        9,500  см
        Вес нетто одного изделия
        23,5  г
        Количество упаковок/минимальный заказ
        10
        ширина
        4,860  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        477  г
        высота
        13  см
        Длина
        25,500  см
        ширина
        19  см

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