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Безопасность и уверенность на дороге
Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и уверенность на дороге
Лампы X-tremeVision Moto были разработаны Philips с использованием передовых технологий для высокой производительности и безопасности. Видимость лучше на 100 % для улучшенного обзора на дороге. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря улучшенной форме нити накаливания и применению специальной смеси газов лампы для фар X-tremeVision Moto обеспечивают до 100 % более хорошую видимость.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обеспечивает более мощный свет.
Philips Automotive предлагает лучшие в классе продукты и услуги на рынке оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Наши продукты производятся из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождения для автомобилистов. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается в авангарде автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Благодаря наличию улучшенной нити накаливания, оптимальной форме, а также специальной смеси газов лампы для фар Philips X-tremeVision Moto обеспечивают невероятную яркость и долговечность.
"Лампы Philips X-tremeVision Moto разработаны с применением передовых технологий для увеличения прочности и срока службы. Лампы наполнены особым газом, который предотвращает износ нити накаливания, продлевая срок службы ламп".
Лампы X-tremeVision Moto отличаются оптимальной формой и наличием уникальной нити накаливания. Они производятся по современной технологии, обеспечивая максимальную производительность и яркий белый свет.
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