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    CrystalVision Яркий белый свет 4300 K

    12362CVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю.

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    CrystalVision Яркий белый свет 4300 K

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    Ваш неповторимый стиль

    Яркий белый свет до 4300 K

    • Тип лампы: H11
    • 12В, 55Вт
    • Синеватый свет
    • Не соответствует стандарту ECE
    • Количество ламп: 1 шт.
    Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

    Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

    Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет до 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль более заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

    Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

    Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

    Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

    Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

    Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

    Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^

    Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

    Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

    Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Стиль
      Характеристики изделия
      4300 К

    • Описание продукта

      Применение
      Передний противотуманный свет
      Цоколь
      PGJ19-2
      Обозначение
      H11
      Соответствие нормам ECE
      НЕТ
      Маркировка ECE
      n/a (не применимо)
      Линейка продукции
      CrystalVision
      Технология
      Галоген
      Тип
      H11

    • Срок службы

      Срок службы
      B3/Tc = 200/400

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      до 4300  K
      Люмен
      900 ± 15%

    • Электрические характеристики

      напряжение
      12  В
      мощность в ваттах
      55  Вт

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12362CVB1
      Код для заказа
      82685530

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1A
      EAN1
      8711500826855
      EAN3
      8711500826862

    • Информация об упакованном продукте

      Вес брутто одного изделия
      34.4  г
      Длина
      9.5  см
      Ширина
      3.6  см
      Высота
      12.9  см
      Вес нетто одного изделия
      22  г
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      19  см
      Ширина
      19  см
      Высота
      13  см
      Вес брутто одного изделия
      0.456  кг

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