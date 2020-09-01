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Xenon X-tremeVision gen2

Ксеноновая лампа для фар головного освещения

12410XV2C1
  • Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету
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    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    12410XV2C1

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

    Xenon X-tremeVision gen2 Ксеноновая лампа для фар головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

    Лампы X-tremeVision второго поколения, интенсивность света которых достигает максимума, — последняя разработка в области ксеноновых технологий. Превосходные характеристики освещения расширяют возможности водителей, поэтому вождение станет более комфортным и безопасным. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге благодаря яркому свету

      Вы увидите каждый поворот, неровность и препятствие на дороге

      • D5S
      • Видимость до 120 % лучше
      • Оптимальный спектр света
      • Улучшенное качество освещения
      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое давление внутри колбы, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет, который, в свою очередь, улучшает условия вождения независимо от уровня освещенности дороги перед автомобилем.

      Xenon X-tremeVision второго поколения: превосходные характеристики освещенности

      В лампах Xenon X-tremeVision gen2 применена технология Philips Xenon, которая обеспечивает высокое качество освещения. Удлиненный луч света и до 150 % больше видимости позволяют заметить препятствия раньше и среагировать заранее. Благодаря улучшенной освещенности обочины вы раньше заметите потенциальную опасность, например пешехода или примыкающую дорогу. Эти лампы ярко освещают каждый поворот, неровность и препятствие на дороге, подойдут для самых сложных дорожных условий и понравятся даже самым требовательным водителям.

      Улучшенная видимость для безопасного и комфортного вождения

      Освещение — важнейшее условие безопасного вождения. Повышение качества освещения помогает предотвратить аварийные ситуации. Лампа Xenon X-tremeVision второго поколения улучшает видимость, позволяя раньше замечать препятствия и дорожные знаки и реагировать заранее. При выборе спектрального состава излучения лампы учитывалась естественная цветочувствительность глаз, а цветовая температура 4800 К гарантирует комфортный для глаз свет, что делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.

      Свет направляется на нужный участок перед автомобилем

      Помимо мощности ламп головного освещения, важна точная направленность света. В ксеноновых лампах Xenon X-tremeVision используется технология точного изгиба дуги с выравниванием 150–350 мкм. А значит, будет освещен именно нужный участок дороги и вы не будете ослеплять водителей встречных автомобилей.

      Компания Philips — разработчик инновационной технологии Xenon HID

      Лампы Xenon HID (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности) производят в два раза больше света, обеспечивая лучшую видимость на дороге в любых условиях. В ходе исследований было выявлено, что свет автомобильных ксеноновых ламп помогает водителям сохранять концентрацию внимания и быстрее реагировать на препятствия и дорожные знаки, чем при использовании традиционных ламп. Интенсивный белый свет, схожий с дневным светом, лучше всего рассеивает темноту.

      Защита от повреждения УФ-излучением

      Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения. Дополнительный защитный слой обеспечивает долговечность ламп.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips Xenon X-tremeVision gen2 подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      Автомобильные лампы Philips отмечены наградами

      Наши высококачественные и инновационные лампы для автомобильных фар удостоены наград и признаются экспертами в автомобильной отрасли.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Видимость до 150 % лучше

      • Описание продукта

        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PK32d-7
        Обозначение
        12410XV2C1
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Xenon X-tremeVision gen2
        Технология
        Ксенон
        Тип
        D5S

      • Срок службы

        Срок службы
        3000

      • Световые характеристики

        Люмен
        2000 лм +300/-200
        Цветовая температура
        4800 К

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        25  Вт
        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12410XV2C1
        Код для заказа
        35392133

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900353921
        EAN3
        8719018005090

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        6.1  см
        Ширина
        6.6  см
        Высота
        8.1  см
        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        2

      • Информация об упаковке

        Длина
        14.6  см
        Ширина
        12.2  см
        Высота
        11.8  см
        Вес брутто одного изделия
        0.377  кг

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