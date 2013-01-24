Лампы для мотоциклов Philips изготовлены из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее твердого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.