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WhiteVision ultra moto

Лампы головного освещения для мотоциклов

12636WVUBW
  • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид
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    WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    12636WVUBW

    Яркий и эффектный внешний вид

    Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Яркий и эффектный внешний вид

    Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    Яркий и эффектный внешний вид

    Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra moto Лампы головного освещения для мотоциклов

    Яркий и эффектный внешний вид

    Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий и эффектный внешний вид

      Яркий белый свет

      • HS1
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 35/35 Вт
      • Стильный и яркий белый свет

      Яркий белый свет с эффектом ксенона

      Philips WhiteVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.

      Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

      Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EC для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.

      Мы соблюдаем стандарты качества, установленные нормами ECE

      Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ЕЭЗ. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

      Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

      Кварцевое стекло высокого качества для дополнительной защиты

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее тугоплавкого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2800 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.

      • Электрические характеристики

        Номинальное напряжение
        12 В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        400 часов

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        3600 К
        Люмен
        600 ±10 % / 400 ±10 %

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Стильный и яркий белый свет

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12636WVUBW
        Код для заказа
        2401530

      • Информация об упаковке

        Высота
        14,0  см
        Длина
        26,1  см
        Ширина
        19,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,497  кг

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018024015
        EAN3
        8719018024022
        Тип упаковки
        BW
        Упаковка
        Блистер
        Кол-во в упаковке
        1
        1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        22,5  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Ширина
        4,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        10 шт.
        Количество упаковок
        1 шт.

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        HS1
        Линейка продукции
        WhiteVision Ultra
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
        Цоколь
        PX43t-38

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