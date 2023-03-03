Яркий и эффектный внешний вид
Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Яркий и эффектный внешний вид
Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркий и эффектный внешний вид
Галогенные лампы Philips WhiteVision Ultra Moto придадут стиль вашему мотоциклу благодаря лампам с ярким белым светом. Узнать обо всех преимуществах
Philips WhiteVision Ultra Moto — это уникальная галогенная лампа с ярким белым светом. Новейшие технологии и превосходные характеристики помогут создать уникальный стиль для вашего мотоцикла и обеспечат оптимальный обзор и комфорт на дороге.
Лампы головного освещения WhiteVision Ultra Moto с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EC для мотоциклетных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность ламп, соответствующей всем стандартам. Безопасность без компромиссов: лампы ярко освещают дорогу перед мотоциклом, обеспечивая великолепную видимость.
Компания Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ЕЭЗ. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra Moto задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид мотоцикла и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, прочнее тугоплавкого стекла и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрациям, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2800 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры и выдерживают высокое внутреннее давление. Такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный световой пучок, который, в свою очередь, улучшает комфорт во время вождения независимо от уровня освещенности дороги.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips WhiteVision Ultra Moto доступны для установки в мотоциклы большинства крупнейших производителей.
Электрические характеристики
Срок службы
Световые характеристики
Особенности изделия
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