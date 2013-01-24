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Vision LED

лампа для салона автомобиля

127914000KX2
  • Яркое освещение для салона Яркое освещение для салона Яркое освещение для салона
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    Vision LED лампа для салона автомобиля

    127914000KX2

    Яркое освещение для салона

    Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Vision LED лампа для салона автомобиля

    Яркое освещение для салона

    Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    Яркое освещение для салона

    Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Vision LED лампа для салона автомобиля

    Яркое освещение для салона

    Установив яркие, стильные и надежные лампы Philips LED T10, вы больше никогда не потеряете ключи в салоне автомобиля. Яркий светодиодный свет комфортен для глаз. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркое освещение для салона

      Улучшенная видимость благодаря светодиодам

      • LED-T10 [~W5W]
      • Количество ламп: 2 шт.
      • 12 В, теплый белый свет, 4000 К
      • Откройте для себя все возможности света

      Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

      Предпочтения и потребности могут различаться в зависимости от типа освещения. Широкий ассортимент светодиодных ламп Philips Vision включает лампы с высокой яркостью для салона автомобиля. Теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К приятен для глаз. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

      Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

      Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

      Надежное и долговечное светодиодное освещение

      Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема стандартных ламп в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips Vision LED обладают дополнительной устойчивостью к воздействию высоких температур и вибрации и прослужат вам долгие годы — до 8 лет.

      Отличное распределение света для превосходного обзора

      Линейка светодиодных решений Philips для наружного освещения характеризуется улучшенным распределением света и точно направленным световым лучом (это относится ко всем лампам: для заднего хода, стоп-сигналов и указателей поворота). Благодаря широкому углу луча и отличному распределению света вы будете лучше видеть дорогу и будете более заметными для других водителей.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Гарантированный интенсивный яркий свет и непревзойденный стиль.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

      Яркий белый свет, до 4000 K

      Белый светодиодный свет с цветовой температурой до 4000 К придает автомобилю уникальный стиль и служит гарантией безупречного внешнего вида.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900395693
        EAN3
        8727900395709
        Тип упаковки
        x 2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Багажное отделение
        • Бардачок
        Линейка продукции
        Vision LED
        Тип
        W5W

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Оцените увеличенную яркость

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        127914000KX2
        Код для заказа
        39569330

      • Информация об упаковке

        Высота
        8,5  см
        Длина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,37  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        9,2  см
        Длина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        MOQ (для профессионалов)
        20
        Количество упаковок
        2

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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