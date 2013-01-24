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Высокая яркость и превосходный стиль
Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips T10 для салона автомобиля, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К комфортен для глаз, керамический цоколь обеспечивает термостойкость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая яркость и превосходный стиль
Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips T10 для салона автомобиля, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К комфортен для глаз, керамический цоколь обеспечивает термостойкость. Узнать обо всех преимуществах
Высокая яркость и превосходный стиль
Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips T10 для салона автомобиля, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К комфортен для глаз, керамический цоколь обеспечивает термостойкость. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая яркость и превосходный стиль
Установив яркие, стильные и надежные светодиодные лампы Philips T10 для салона автомобиля, вы больше никогда не потеряете ключи. Интенсивный теплый белый свет с цветовой температурой 4000 К комфортен для глаз, керамический цоколь обеспечивает термостойкость. Узнать обо всех преимуществах
Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.
Освещение для салона обеспечивает не только функциональность и комфорт, но и превосходный внешний вид. Усовершенствуйте салон автомобиля, установив лампы с ярким теплым светом или эффектом дневного освещения. Благодаря этому открытый багажник и приборная панель будут выглядеть еще более стильно. Подчеркните характер своего автомобиля: привлеките внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.
Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам нужно: потолочное, для чтения, для бардачка или багажника. Многообразие стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор, позволяет подобрать то, что необходимо именно вам. Вы можете выбрать теплый белый свет (4000 К), эффект дневного освещения (6000 К) или холодный белый свет с голубым оттенком (8000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.
Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Технология Philips CeraLight — это уникальная запатентованная конструкция на основе керамики, предназначенная для защиты светодиодных компонентов от перегрева и повреждений, вызываемых вибрацией. Благодаря этой инновации лампы T10 с CeraLight отличаются долговечностью и гарантируют надежное освещение в течение всего срока службы.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.
Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.
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