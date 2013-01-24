Яркие лампы для салона автомобиля

Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам нужно: потолочное, для чтения, для бардачка или багажника. Многообразие стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор, позволяет подобрать то, что необходимо именно вам. Вы можете выбрать теплый белый свет (4000 К), эффект дневного освещения (6000 К) или холодный белый свет с голубым оттенком (8000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.