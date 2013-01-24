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Vision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12848CP
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12848CP

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и уверенность на дороге

    Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей. Лучшее в своем классе качество по доступной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Сигнальные лампы Philips

      • Тип лампы: C3W Festoon
      • В упаковке: 10
      • 12 В, 3 Вт
      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        3  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 500 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        26,5  лм

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900391558
        EAN1
        8711500484673
        Тип упаковки
        CP

      • Описание продукта

        Применение
        • Лампа для перчаточного ящика
        • Свет для чтения
        • Багажное отделение
        Цоколь
        SV6
        Обозначение
        Фестон T6,2x27
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Линейка продукции
        Стандартная лампа
        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        Фестон C3W

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,405  кг
        Высота
        8,2  см
        Длина
        21,1  см
        Ширина
        13,6  см

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        50
        Вес брутто одного изделия
        2,025  г
        Вес нетто одного изделия
        0,281  г

      • Информация для заказа

        Код для заказа
        48467328
        Регистрация заказа
        12848CP

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стандартная лампа

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