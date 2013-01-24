Надежное и долговечное светодиодное освещение

Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждения от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.