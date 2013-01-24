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CrystalVision

Галоген

12972CVB1
  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль
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    CrystalVision Галоген

    12972CVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Галоген

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Галоген

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Яркий белый свет до 4300 K

      • Тип лампы: H7
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Стиль
      Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

      Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

      Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет до 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль более заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

      Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

      Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Применение
        • Дополнительный дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H7
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Маркировка ECE
        n/a (не применимо)
        Линейка продукции
        CrystalVision
        Цоколь
        PX26d
        Тип
        H7

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        B3/Tc = 200/400

      • Световые характеристики

        Люмен
        1140 ± 15%
        Цветовая температура
        до 4300  K

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900532913
        EAN3
        8727900532920
        Тип упаковки
        B1A

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972CVB1
        Код для заказа
        53291330

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        4300 К

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,342  кг
        Высота
        13  см
        Длина
        19  см
        Ширина
        19  см

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        22,8  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        10,4  г
        Ширина
        3,5  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

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