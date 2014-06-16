Больше света для быстрой реакции на дороге

Доказано, что хорошая видимость улучшает реакцию водителя. ColorVision обеспечивают видимость на 60 % лучше или на 25 метров дальше (по сравнению с обычными лампами). Теперь вы будете готовы к любым ситуациям на дороге!