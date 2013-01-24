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Vision

головное освещение

12972PRC1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision головное освещение

    12972PRC1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision для автомобильных фар обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными автомобильными лампами и гарантируют превосходные характеристики светового луча, а также повышают вашу безопасность и комфорт за счет качества оригинальных комплектующих по очень привлекательной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision для автомобильных фар обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными автомобильными лампами и гарантируют превосходные характеристики светового луча, а также повышают вашу безопасность и комфорт за счет качества оригинальных комплектующих по очень привлекательной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision для автомобильных фар обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными автомобильными лампами и гарантируют превосходные характеристики светового луча, а также повышают вашу безопасность и комфорт за счет качества оригинальных комплектующих по очень привлекательной цене. Узнать обо всех преимуществах

    Vision головное освещение

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лампы Vision для автомобильных фар обеспечивают видимость на 30 % лучше по сравнению с обычными автомобильными лампами и гарантируют превосходные характеристики светового луча, а также повышают вашу безопасность и комфорт за счет качества оригинальных комплектующих по очень привлекательной цене. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Видимость до 30 % лучше по сравнению со стандартной лампой

      • Тип лампы: H7
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света, чем у обычных ламп

      Лампы Vision обеспечивают более длинный луч света, чем у обычных ламп

      Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

      Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

      Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

      Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 ºC и стекло 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Удостоенный наград производитель автомобильных ламп

      Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8711500405944
        EAN1
        8711500405937

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        До 550 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        1500  лм
        Цветовая температура
        До 3200 K

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12972PRC1
        Код для заказа
        40593760

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1,82  кг
        Высота
        14,7  см
        Длина
        37,6  см
        Ширина
        18,6  см

      • Описание продукта

        Тип
        H7
        Применение
        • Дальний свет
        • Передний противотуманный свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H7 Vision
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        Vision
        Технология
        Галоген
        Цоколь
        PX26d

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        1
        MOQ (для профессионалов)
        100
        Вес брутто одного изделия
        18,2  г
        Высота
        6,5  см
        Длина
        3,5  см
        Вес нетто одного изделия
        11,8  г
        Ширина
        3,5  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 30% больше видимости

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