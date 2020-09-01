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Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования
Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем.Узнать обо всех преимуществах
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Новое градиентное технологичное покрытие обеспечивает более эффективное освещение дорожного полотна, что поможет оценить полную видимость при вождении в ночное время суток. А дополнением к отменным характеристикам станет яркий луч света, который сделает ваш автомобиль более стильным.
Новый метод производства кварцевого стекла Philips Diamond Precision позволил обеспечить четкую световую границу и увеличить яркость освещения наиболее важных участков перед автомобилем. Кварцевое стекло обладает отличной стойкостью к экстремальным температурам и поглощает УФ-лучи, защищая оптические компоненты от износа и увеличивая срок службы лампы.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips RacingVision GT200 подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость¹. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.
Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м² превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.
Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.
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