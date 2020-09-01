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  • Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования
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    RacingVision GT200 Высокая производительность

    12972RGTS2

    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем.

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    RacingVision GT200 Высокая производительность

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    Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

    Наше освещение позволит вам водить безопаснее

    • Тип лампы: H7
    • 12В, 55Вт
    • До 200 % более яркий свет
    • Широкий луч для освещения дороги
    • Количество ламп: 2 шт.
    Усовершенствованное покрытие лампы повышает светопропускную способность

    Усовершенствованное покрытие лампы повышает светопропускную способность

    Новое градиентное технологичное покрытие обеспечивает более эффективное освещение дорожного полотна, что поможет оценить полную видимость при вождении в ночное время суток. А дополнением к отменным характеристикам станет яркий луч света, который сделает ваш автомобиль более стильным.

    Новая технология производства кварцевого стекла для сверхточного светового луча

    Новая технология производства кварцевого стекла для сверхточного светового луча

    Новый метод производства кварцевого стекла Philips Diamond Precision позволил обеспечить четкую световую границу и увеличить яркость освещения наиболее важных участков перед автомобилем. Кварцевое стекло обладает отличной стойкостью к экстремальным температурам и поглощает УФ-лучи, защищая оптические компоненты от износа и увеличивая срок службы лампы.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips RacingVision GT200 подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

    Новый уровень видимости и удовольствия от вождения

    Наши сверхъяркие лампы Philips RacingVision GT200 являются аналогом спортивного головного света в формате, пригодном для использования на дорогах общего пользования. Они обеспечивают кристальную четкость светового луча и имеют увеличенную на 200 % яркость¹. Усовершенствованная конструкция лампы гарантирует улучшенную освещенность дорожного полотна для более безопасного и азартного вождения.

    Яркий луч освещает дорогу на 80 м дальше(2)

    Благодаря тому, что дальность светового луча на 80 м² превышает минимальное нормативное значение, лампы Philips RacingVision GT200 позволяют видеть дорогу дальше. В результате водитель раньше замечает опасности, быстрее реагирует на них и более точно управляет автомобилем. Все это обеспечивает дополнительную безопасность и приятное вождение.

    Свет высокой яркости, доступный для использования на общественных дорогах

    Лампы головного освещения Philips RacingVision GT200 соответствуют стандарту ЕЭС для дорог общего пользования. Водителям, предпочитающим только лучшие решения, обязательно понравится яркий, мощный свет этих ламп, которые соответствуют всем актуальным требованиям законодательства.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 200 % более яркий свет

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      • Передняя противотуманная фара
      Цоколь
      PX26d
      Обозначение
      H7 12972 RGT 12 В 55 Вт PX26d S2
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      RacingVision GT200
      Технология
      Галоген
      Тип
      H7

    • Срок службы

      Срок службы
      250 ч.

    • Световые характеристики

      Люмен
      1500 ±10 %
      Цветовая температура
      3500

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12972RGTS2
      Код для заказа
      00577928

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018005779
      EAN3
      8719018005786
      Тип упаковки
      S2

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      10.6  см
      Ширина
      5.6  см
      Высота
      13.0  см
      Количество упаковок
      2
      MOQ (для профессионалов)
      5

    • Информация об упаковке

      Длина
      29.6  см
      Ширина
      11.6  см
      Высота
      14.0  см
      Вес брутто одного изделия
      0.530  кг

    Badge-D2C

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    • ² Дополнительное расстояние безопасного обзора при сравнении дальности светового луча с производным минимальным значением согласно стандартам ЕЭК из расчета на 1 лк. Максимальное расстояние от автомобиля.
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