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CANbus LED adapter

Аксессуар для установки светодиодных фонарей

18956C2
  • Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление
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    CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

    18956C2

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus LED adapter Аксессуар для установки светодиодных фонарей

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальное энергопотребление

      Удобство использования

      • Для LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
      • В упаковке: 2
      • Инновационная автомобильная система

      Гарантия безупречной работы LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

      При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с мерцанием светодиодных ламп, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.

      Простая установка

      Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.

      Оптимальные показатели в любых условиях

      Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиодная
        Применение
        HB3/HB4/HIR2
        Обозначение
        12178C2
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Тип
        [~HB3]
        Линейка продукции
        LED CANbus

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Оптимальное энергопотребление

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12178C2
        Код для заказа
        5068794

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        C2
        EAN1
        8719018050687
        EAN3
        8719018004987

      • Информация об упакованном продукте

        MOQ (для профессионалов)
        4

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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