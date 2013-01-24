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Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Philips LED-CANbus HB3/HB4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения HB3/HB4 и HIR2. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели. Узнать обо всех преимуществах
При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, связанные с мерцанием светодиодных ламп, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.
Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.
Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.
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