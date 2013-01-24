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CANbus adaptor LED

Адаптер CANbus

18960C2
  • Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление Оптимальное энергопотребление
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    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    18960C2

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах

    CANbus adaptor LED Адаптер CANbus

    Оптимальное энергопотребление

    Philips LED-CANbus H4 — это идеальное дополнение для светодиодных ламп головного освещения H4. Его легко установить и удобно использовать во избежание каких-либо проблем с отображением предупреждений на приборной панели, и индикатором дальнего света. Узнать обо всех преимуществах

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      Оптимальное энергопотребление

      Удобство использования

      • LED-CANbus H4 3 в 1
      • Устраняет ошибку на приборной панели
      • Поддержка индикатора дальнего света

      Обеспечивает высокое качество работы LED-HL [~H4]

      При установке светодиодных ламп автовладельцы могут столкнуться с различными трудностями. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают безупречную работу электронных систем автомобиля. Они помогают решить проблемы, сигнализатором дальнего света, а также позволяют устранить неисправности, сообщения о которых отображаются на приборной панели.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        Тип упаковки
        C2

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        Адаптер CANbus для LED H4
        Тип
        Адаптер CANbus
        Тип светодиодов
        CEA H4 18960 12V C2
        Технические характеристики
        Устраняет ошибку на приборной панели
        Линейка продукции
        Адаптер CANbus для светодиодных ламп

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Инновационная автомобильная система
        Характеристики изделия
        Оптимальное энергопотребление

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        18960C2
        Код для заказа
        39809030

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          • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.