Оптимальное энергопотребление
Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах
Оптимальное энергопотребление
Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оптимальное энергопотребление
Светодиодная лампа Philips LED CANbus H7 станет идеальной заменой лампам головного освещения LED H7. Простая установка и идеальная совместимость с электрическими компонентами вашего автомобиля предотвратят появление мерцания и проблемы с низкой/нестабильной яркостью светового луча. Узнать обо всех преимуществах
Для установки светодиодных ламп в некоторые модели автомобилей требуются дополнительные компоненты. Уникальные адаптеры Philips CANbus обеспечивают должную работу ламп и отсутствие каких-либо проблем с электрическими системами.
Благодаря усовершенствованному дизайну этот эффективный адаптер CANbus легко установить.
Особая конструкция адаптера CANbus выдерживает высокие нагрузки при ежедневном использовании в моторном отсеке.
Особенности изделия
Описание продукта
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