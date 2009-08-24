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К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.
Универсальная последовательная шина, или USB, является стандартным протоколом для связи компьютеров и периферийных устройств. Это устройство обеспечивает высокую скорость и низкую стоимость, поэтому USB стал самым популярным устройством для подсоединения периферийных устройств к компьютеру. Порт USB расположен непосредственно на мониторе, в видном для пользователя месте, что обеспечивает легкую возможность высокоскоростного соединения для USB-устройств. (Поддержка USB 2.0 зависит от USB-конфигурации вашего компьютера; при подключении к компьютеру, поддерживающему USB 2.0, монитор становится совместимым с USB 2.0)
TrueVision является ведущей запатентованной технологией компании Philips для точной настройки цвета и параметров монитора, что обеспечивает максимальное качество изображения, а также является гарантией того, что каждый произведенный монитор (а не только контрольные выборки) пройдет систему контроля в четыре раза серьезнее, чем требования, предъявляемые Microsoft Vista. Только компания Philips готова принять такие меры для того, чтобы обеспечить высокое качество изображения каждого производимого монитора.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Super Ergo Base представляет собой эргономичный монитор от Philips, который может не только наклоняться и поворачиваться, но и изменять высоту и угол поворота до 90 градусов, что позволяет настроить его положение в соответствии с личными предпочтениями для максимального комфорта и эффективности.
Функция поворота экрана обеспечивает использование монитора в портретном или альбомном режиме; чтобы изменить положение для удобства просмотра документа или изображения монитор поворачивается в требуемом направлении.
Компания Philips активно занимается поиском энергоэффективных решений, применяемых при создании продукции. Благодаря использованию энергоэффективных источников питания, сокращению компонентов на всех этапах производства, компании Philips удалось создать линейку мониторов, потребляющих в среднем на 50% меньше электроэнергии по сравнению с моделями предыдущего поколения. Энергоэффективность также была повышена благодаря рекордно низкому энергопотреблению (0,5 Вт) в режиме ожидания. Эффективное энергопотребление позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Более подробную информацию об энергоэффективности и позиции компании Philips в этой области Вы можете получить на сайте www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page
При производстве новой линейки мониторов Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки. В некоторых моделях используется до 65 % переработанного пластика. Соответствие стандартам RoHS означает существенное сокращение количество ртути и отсутствие токсичных веществ, таких как свинец. Содержание ртути в мониторах с подсветкой CCFL значительно снижено, а в мониторах со светодиодной подсветкой ртуть не используется вообще. Более подробную информацию см. на веб-сайте Philips http://www.asimpleswitch.com/global/.
Сертифицированные мониторы Philips стандарта EPEAT Silver обеспечивают безопасность для человека и окружающей среды и имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат планеты. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Стандарт EPEAT Silver действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.
Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.
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