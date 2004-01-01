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Пульт ДУ

22AV1104/10
  • Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора Пульт ДУ для гостиничного телевизора
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    Пульт ДУ

    22AV1104/10

    Пульт ДУ для гостиничного телевизора

    Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Пульт ДУ для гостиничного телевизора

    Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

    Пульт ДУ для гостиничного телевизора

    Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Пульт ДУ для гостиничного телевизора

    Пульт дистанционного управления из линейки Pro и Pro+ полностью совместим с модельным рядом гостиничных телевизоров 2008-2009 года. Стильный дизайн, индикация разряда батареи и защитный замок от кражи делают этот пульт ДУ незаменимым для использования в условиях гостиницы.

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      Пульт ДУ для гостиничного телевизора

      со специальными функциями

      Защитный замок от кражи батареек

      Батарейки закрываются специальным фиксатором, который не позволяет гостям извлечь их.

      Цифровые функции

      Цифровые технологии все шире используются в телевизионной отрасли, поэтому на нашем пульте ДУ присутствуют кнопки для цифрового телевидения.

      Легко мыть

      Функциональный и стильный дизайн без глянцевой отделки — никаких отпечатков пальцев на корпусе.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи почти полностью разряжены, на экране появляется сообщение. Это позволяет персоналу гостиницы вовремя заряжать батареи, не причиняя беспокойства гостям.

      Современный дизайн

      Стильный дизайн соответствует концепции дизайна гостиничных телевизоров Philips 2008-2009 годов.

      Простой в использовании гостиничный пульт ДУ

      Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        Пульт ДУ

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        185 x 48 x 26 мм

      Что входит в комплект?

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