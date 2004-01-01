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Аппаратные ключи

22AV1132/10
  • Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading
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    Аппаратные ключи

    22AV1132/10

    Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

    Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аппаратные ключи

    Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

    Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

    Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

    Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Аппаратные ключи

    Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

    Данное изделие позволяет к ЖК телевизорам Philips с Serial Express подключать телеприставки Quadriga. Входящий в комплект External IR Eye обеспечивает ИК-соединение.

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      Внешние ИК-трансиверы для беспроводных SmartLoading

      Совместимо с большинством систем PPV

      Гостиничные телевизоры Philips разработаны с поддержкой большинства систем платного телевидения, в том числе LodgeNet, OnCommand, NxTV, GuesTek, nStreams, Hospitality Network и KoolConnect. Это гарантирует простую интеграцию с конфигурациями практически всех систем.

      Экологически безвредная разработка

      Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанным на уменьшение общего вредного воздействия на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке.

      • Комфорт

        Легкость установки
        Беспроводная интеллектуальная загрузка

      • Аксессуары

        Дополнительные аксессуары
        Загрузчик SmartLoader 22AV1135

      • Размеры

        Вес продукта
        0,13  кг
        Габариты упаковки ШxГxВ
        107 мм x 70 мм x 70 мм

      Что входит в комплект?

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