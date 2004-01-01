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Крепление на стене

22AV3100/10
  • Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона
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    Крепление на стене

    22AV3100/10

    Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

    Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крепление на стене

    Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

    Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

    Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

    Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крепление на стене

    Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

    Идеальное решение для вашей гостиницы — простой в установке, высококачественный настенный кронштейн. Установите гостиничный телевизор на стену для экономии места в номере.

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      Универсальный настенный кронштейн с возможностью наклона

      Для экономии места в номере гостиницы

      • Размеры

        Глубина коробки
        125  миллиметра
        Вес продукта
        0,9  кг
        Высота коробки
        58  миллиметра
        Ширина коробки
        148  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        1,1  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        121 x 49 x 141
        Размеры VESA
        • 75 x 75
        • 100 x 100
        Угол наклона
        10°

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