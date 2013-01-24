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Лампы следующего поколения
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лампы следующего поколения
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Лампы следующего поколения
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Лампы следующего поколения
Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах
Технические характеристики
Информация об упаковке
Экохарактеристики
Вес и габариты
Особенности изделия