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Светодиодные решения

249446000KX1
  • Лампы следующего поколения Лампы следующего поколения Лампы следующего поколения
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    Светодиодные решения

    249446000KX1

    Лампы следующего поколения

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодные решения

    Лампы следующего поколения

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Лампы следующего поколения

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодные решения

    Лампы следующего поколения

    Philips представляет новую линейку светодиодных ламп для салона автомобиля. Эти усовершенствованные лампы не только обеспечивают все преимущества светодиодного освещения, но и избавляют от лишних хлопот! Узнать обо всех преимуществах

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      • Двухцокольная лампа

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        24  В
        мощность в ваттах
        1  Вт
        Цоколь
        SV 8.5
        Применение
        Освещение в салоне
        Тип
        Двухцокольная лампа

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер

      • Экохарактеристики

        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        • Не содержит свинца

      • Вес и габариты

        Диаметр
        38  миллиметра

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
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