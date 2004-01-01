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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

32HFL3016D/10
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    32HFL3016D/10

    Произведите впечатление на гостей

    Этот современный энергоэффективный светодиодный LED-телевизор HD с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре этого ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Произведите впечатление на гостей

    Этот современный энергоэффективный светодиодный LED-телевизор HD с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре этого ТВ.

    Произведите впечатление на гостей

    Этот современный энергоэффективный светодиодный LED-телевизор HD с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре этого ТВ.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Произведите впечатление на гостей

    Этот современный энергоэффективный светодиодный LED-телевизор HD с ЖКД позволит вам насладиться всеми преимуществами цифрового телевидения. Ваши постояльцы будут в восторге от уюта и незабываемых впечатлений при просмотре этого ТВ.

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      Гостиничный светодиодный ТВ Philips с ЖКД

      • 32" EasySuite
      • LED
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

      MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление

      В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

      Телевизор оснащен всеми необходимыми функции для использования в обстановке, отличающейся от обычной квартиры. Функции ограничения уровня звука, блокировка меню, более строгое тестирование материалов, энергосбережение, пульты дистанционного управления с системой защиты от кражи и специальные функции для медицинских и пенитенциарных учреждений позволяют использовать технику в этой сфере.

      Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

      В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

      Hotel Scenea для отображения специальной информации и установки стартового канала

      Нotel Scenea позволяет выбирать и сохранять на ТВ изображение, которое будет отображаться на стартовом или информационном канале.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Цвет корпуса
        Черный
        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Яркость
        400  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Digital Crystal Clear
        • Perfect Motion Rate 100 Гц
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Динамическая контрастность экрана
        100 000:1

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные входы
        до 1920 x 1080 при 60 Гц
        Видеовходы
        • 24, 25, 30, 50, 60 Гц
        • до 1920x1080p

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG2*
        • DVB-T MPEG2*
        • DVB-T MPEG4*
        • DVB-C MPEG4*
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения видео
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        Форматы воспроизведения музыки
        MP3
        Форматы воспроизведения изображений
        JPEG

      • Комфорт

        Легкость установки
        • Улучшенный "гостиничный" режим
        • Автонаименование программ
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Aвтосохранение
        • Дублирование настроек ТВ через РЧ
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        Удобство использования
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Таймер отключения
        • Включение канала
        • Ограничение громкости
        • Приветственное сообщение
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Широкий экран
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Пульт ДУ
        • замок, предотвращающий кражу батареек
        • индикация разряда батарей
        Интерактивные возможности для гостиничных служб
        • Блокировка автообновления каналов
        • Блокировка беспроводной загрузки ПО
        • Функция MyChoice
        • ThemeTV Lite
        Тип пульта ДУ
        22AV1104D (RC6)
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Обновление встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB
        • Обновление встроенного ПО через РЧ-канал

      • Healthcare

        Управление
        Многофункциональный пульт дистанционного управления
        Безопасность
        Двойная изоляция Класс II
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт (2 x 10 Вт)
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Clear Sound
        • Incredible Surround

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество А/В подключений
        1
        Количество разъемов HDMI
        3
        Возможности HDMI
        Канал возврата аудиосигнала
        Количество компонентных входов (YPbPr)
        1
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        • Режим ожидания системы
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        Количество разъемов SCART (RGB/CVBS)
        1
        Количество разъемов USB
        1
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Общий интерфейс CI+
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50 Гц
        Температура окружающей среды
        5–35 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,3 Вт
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        38  Вт
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Отключение изображения (для радио)
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        &lt; 0,3
        Потребление электроэнергии в год
        55  кВт/ч

      • Экохарактеристики

        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        • Батарейки для пульта ДУ
        Дополнительные аксессуары
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10

      • Размеры

        Глубина коробки
        160  миллиметра
        Вес продукта
        8,7  кг
        Ширина устройства
        752,2  миллиметра
        Ширина с подставкой
        752.2  миллиметра
        Совместимое крепление на стену
        регулируемое, 200 x 100 мм
        Высота коробки
        555  миллиметра
        Ширина коробки
        970  миллиметра
        Высота устройства
        461,6  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        12,7  кг
        Глубина устройства
        46,4  миллиметра
        Высота с подставкой
        501.3  миллиметра
        Глубина с подставкой
        185  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        10.2  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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