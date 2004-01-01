Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Подставка под наклоном
- Гарантийный талон
Позвольте себе отличаться!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позвольте себе отличаться!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.
Позвольте себе отличаться!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позвольте себе отличаться!
Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.
Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.
В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.
Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеообработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.
Эта революционная настольная подставка 2-в-1 может также использоваться в качестве настенного крепления для телевизора. Запатентованная конструкция позволяет использовать ее по меньшей мере в четырех разных вариантах: настольная подставка на шарнире, настенное крепление на шарнире, сверхплоское настенное крепление и настенное крепление, совместимое с креплением Vesa. Простая система крепления с интеллектуальным выравниванием помогает расположить телевизор строго горизонтально.
Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.
Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Звук
Подключения
Питание
Аксессуары
Размеры
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