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Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

32HFL7406D/10
  • Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться! Позвольте себе отличаться!
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    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    32HFL7406D/10

    Позвольте себе отличаться!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Позвольте себе отличаться!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

    Позвольте себе отличаться!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный светодиодный ТВ с ЖКД

    Позвольте себе отличаться!

    Последняя модель ультратонкого ТВ от Philips выглядит как шедевр живописи. Отличное качество изображения на базе светодиодов и подсветка Ambilight сделают вас героем любого фильма.

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      Позвольте себе отличаться!

      с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

      • 32" Signature
      • LED
      • с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4
      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра

      Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов

      В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для невероятной четкости изображения

      Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц обеспечивает невероятную четкость изображения даже для динамичных сцен. Новый стандарт PMR от Philips — это сочетание частоты обновления быстрой панели, технологии HD Natural Motion и уникальной формулы видеообработки, которые обеспечивают беспрецедентную четкость динамичных сцен.

      Подставка на шарнире для удобства при использовании на столе и в качестве поворотного настенного крепления

      Эта революционная настольная подставка 2-в-1 может также использоваться в качестве настенного крепления для телевизора. Запатентованная конструкция позволяет использовать ее по меньшей мере в четырех разных вариантах: настольная подставка на шарнире, настенное крепление на шарнире, сверхплоское настенное крепление и настенное крепление, совместимое с креплением Vesa. Простая система крепления с интеллектуальным выравниванием помогает расположить телевизор строго горизонтально.

      Встроенная панель подключения

      Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

      Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

      Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      • Подсветка Ambilight

        Система подсветки Ambilight
        Светодиоды с широкой цветовой гаммой
        Функция затемнения
        Вручную и со световым датчиком

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        Широкий экран
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        81  см
        Яркость
        450  кд/м²
        Улучшение изображения
        • Функция Active Control + световой датчик
        • Цифровое шумоподавление
        • Улучшение яркостных переходов
        • Динамическое повышение контрастности
        • 100Hz Clear LCD
        • HD Natural Motion
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Динамическая контрастность экрана
        500 000 : 1
        Время отклика (типич.)
        2  мс
        Угол просмотра
        176º (Г) / 176º (В)
        Пиковое отношение яркости
        65  %
        Улучшение экрана
        Антибликовое покрытие экрана
        Обработка цвета
        4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        DVB COFDM 2K/8K
        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-T MPEG4*
        • DVB-T2
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC

      • Комфорт

        Защита от детей
        Блок. от детей и ограничение на просмотр
        Легкость установки
        • Название программы
        • Автонаименование программ
        • Сортировка
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Блокировка клавиатуры
        Удобство использования
        • Smart Picture
        • Функция Smart Sound
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Список программ
        Часы
        Таймер отключения
        Комфорт
        • Функции постояльца отеля
        • Приветственное сообщение
        • Ограничение громкости
        Регулировка формата экрана
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Режим Super Zoom
        Мультимедиа
        USB с автопрерыванием
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Телетекст
        1200-страничный гипертекст
        Обновление встроенной программы
        • Мастер обновления встроенной программы
        • Обновление встроенной программы через USB

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 12 Вт, Invisible Sound
        Улучшение звука
        • Автоматическая регулировка громкости
        • Динамическое усиление НЧ
        • Incredible Surround
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        Звуковая система
        • Моно
        • Стерео
        • Nicam Stereo

      • Подключения

        Расширенные возможности подключения
        Интерфейс Serial Xpress
        Количество разъемов HDMI
        4
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление аудиопараметрами системы
        Фронтальные/боковые подключения
        • USB
        • HDMI
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        • Вход CVBS
        Другие подключения
        • Выход для наушников
        • Антенна, IEC75
        • Общий интерфейс CI+
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        2-й внешний разъем
        Вход YPbPr

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        &lt; 0,15 Вт
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        71  Вт
        Энергопотребление в выключенном состоянии
        &lt; 0,01
        Потребление электроэнергии в год
        122,64  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка на шарнире
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        Установочный ПДУ 22AV8573/00

      • Размеры

        Глубина коробки
        158  миллиметра
        Вес продукта
        9,2  кг
        Ширина устройства
        759  миллиметра
        Ширина с подставкой
        759  миллиметра
        Совместимое настенное крепление
        200 x 200 мм
        Высота коробки
        562  миллиметра
        Ширина коробки
        833  миллиметра
        Высота устройства
        454  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        13  кг
        Глубина устройства
        39,3  миллиметра
        Высота с подставкой
        528  миллиметра
        Глубина с подставкой
        235  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        11.3  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Шнур питания
      • Подставка под наклоном
      • Гарантийный талон

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          • Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.
          • Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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