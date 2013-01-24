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CrystalVision

Лампы головного освещения

9006CVB1
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    CrystalVision Лампы головного освещения

    9006CVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Лампы головного освещения

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Лампы головного освещения

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет до 4300 К и станут стильным решением для автомобиля. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампы придадут стильный вид вашему автомобилю. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Яркий белый свет до 4300 K

      • Тип лампы: HB4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Стиль
      Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

      Яркий белый свет до 4300 К для совершенного стиля

      Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет до 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль более заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

      Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

      Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Применение
        • Дополнительный дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        HB4
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Маркировка ECE
        n/a (не применимо)
        Линейка продукции
        CrystalVision
        Цоколь
        P22d
        Тип
        HB4

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        B3/Tc = 200/400

      • Световые характеристики

        Люмен
        1095 ± 15%
        Цветовая температура
        до 4300  K

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900533019
        EAN3
        8727900533026
        Тип упаковки
        B1l

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        9006CVB1
        Код для заказа
        53301930

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        4300 К

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,43  кг
        Высота
        13  см
        Длина
        19  см
        Ширина
        19  см

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        32,8  г
        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        20,4  г
        Ширина
        3,6  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

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